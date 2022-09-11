Медина верит, что ЦСКА может финишировать выше «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, вчера, 10 сентября, «армейцы» уверенно обыграли на своём поле «Краснодар» (4:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Мы верим, что можем быть выше «Зенита» в конце сезона. У нас хорошая команда, мы готовы к этому. Мы упорно трудимся, чтобы это произошло», — приводит слова Медины «Спорт-Экспресс».

После девяти проведённых матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея равное количество очков с петербургской командой (20). Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова 17 сентября против московского «Торпедо».