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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караев: «Мы верили в победу над ЦСКА»

 
19 Сентября 2022 • 15:27 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Форвард московского «Торпедо» Давид Караев высказался о победе в матче 10-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0).

«Мы верили в победу над ЦСКА все эти три дня. Все эти три дня мы говорили о том, что мы можем обыграть армейцев. Так и получилось», — цитирует слова Караева «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний футболист забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи в 12 матчах с учетом всех турниров.

Отметим, что победа «Торпедо» в дерби над «армейцами» не позволила «автозаводцам» покинуть последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Черно-белые» набрали четыре очка после десяти матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Давид Караев
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