Караев: «Мы верили в победу над ЦСКА»

Форвард московского «Торпедо» Давид Караев высказался о победе в матче 10-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0).

«Мы верили в победу над ЦСКА все эти три дня. Все эти три дня мы говорили о том, что мы можем обыграть армейцев. Так и получилось», — цитирует слова Караева «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний футболист забил два мяча и записал на свой счет две результативные передачи в 12 матчах с учетом всех турниров.

Отметим, что победа «Торпедо» в дерби над «армейцами» не позволила «автозаводцам» покинуть последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Черно-белые» набрали четыре очка после десяти матчей.