Вратарь ЦСКА Боков: Мне повезло, что я тренируюсь с легендой

Вратарь ЦСКА Данила Боков прокомментировал конкуренцию с Игорем Акинфеевым.

«Мы еще молодые, только в начале нашего пути. Вся карьера впереди, и для нас честь тренироваться бок о бок с легендой. Считаю, что мне, наоборот, очень повезло», — приводит слова Бокова официальный сайт московского клуба.

Голкипер отметил, что очень рад играть за ЦСКА, хочется прогрессировать каждый день, а не стоять на месте.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний Боков не принимал участие в матчах. Трудовой договор вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня 2023 года.

«Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после девяти туров.