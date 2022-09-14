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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь ЦСКА Боков: Мне повезло, что я тренируюсь с легендой

 
14 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Вратарь ЦСКА Данила Боков прокомментировал конкуренцию с Игорем Акинфеевым.

«Мы еще молодые, только в начале нашего пути. Вся карьера впереди, и для нас честь тренироваться бок о бок с легендой. Считаю, что мне, наоборот, очень повезло», — приводит слова Бокова официальный сайт московского клуба.

Голкипер отметил, что очень рад играть за ЦСКА, хочется прогрессировать каждый день, а не стоять на месте.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний Боков не принимал участие в матчах. Трудовой договор вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня 2023 года.

«Армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после девяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Данила Боков
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