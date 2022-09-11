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Кабзе: «Не знаю, почему Языджи не остался в ЦСКА»

 
11 Сентября 2022 • 11:16 Комментировать
Адана Демирспор
...
Трабзонспор
1 2.30 X 3.60 2 2.90
12.09 21:30

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Турции Хазан Кабзе высказался о решении своего соотечественника Юсуфа Языджи покинуть ЦСКА по итогам минувшего сезона.

«Языджи очень классный турецкий игрок. Он достаточно много забивал за «армейцев». Не знаю, почему он не остался в ЦСКА, а решил вернуться в «Трабзонспор». Надеюсь, что он будет успешен в своём нынешнем клубе», — приводит слова Кабзе «Спорт-Экспресс».

Напомним, Языджи перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года из французского «Лилля» на правах аренды. Однако уже минувшим летом турок отправился в «Трабзонспор». Всего в составе «армейцев» полузащитник провёл 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Трабзонспор Хасан Кабзе Языджи
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