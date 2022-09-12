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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» без Дзюбы удалось дожать «Трабзонспор» на 90-й минуте

 
12 Сентября 2022 • 23:34 Комментировать
Адана Демирспор
3:2
Трабзонспор
окончен

В шестом туре Суперлиги «Адана Демирспор» и «Трабзонспор» боролись за шанс оказаться на втором месте в турнирной таблице. Артём Дзюба на поле так и не появился сегодня, наблюдая за ходом игры со скамейки запасных. Его партнеры едва не упустили победу в концовке. У хозяев на 10-й минуте каждого тайма забили Кевин Родригес и Папа Н’Диайе. У соперника с пенальти отличился Тасос Бакасетас и в концовке - Умут Бозок. На в компенсированное время Самет Акайдин забил третий мяч и принес победу хозяевам.

«Адана Демирспор» делит вторую строчку, набрав 13 очков.

Протокол игры  
Адана Демирспор3:2Трабзонспор
(1:0) Кевин Родригес10'  
  36'Бакасетас Тасос (1:1)
(2:1) Н'Диайе Папа55'  
  84'Бозок Умут (2:2)
(3:2) Акайдин Самет90'  
Озбир ЭртачСвенссон ЮнасАкайдин Самет  87'Ракицкий Ярослав  35'Кевин Родригес 16' (Дурсун Абдуррахим ( 16') Акбаба Эмре 81' (Гульбрандсен Фредрик ( 81') Стамбули Бенжамен 65' (Инлер Гёкхан ( 65') Сари Юсуф  62' 64' (Акинтола Дэвид ( 64') Беланда ЮнесОньекуру Генри 81' (Бьярнасон Биркир ( 81') Н'Диайе Папа
Запасные: Гюлер Семих  3'Чокчалыш ИсмаилДзюба АртёмКаракуш ВедатАссомбалонга Бритт
Чакыр УгурджанСтрюгер-Ларсен ЙенсБартра Марк  45'Уго Витор  85'Элмалы Эврен ЭренГбамен Жан-Филипп  4' 46' (Гамшик Марек ( 46') Трезеге 81' (Юнювар Наджи ( 81') Бакасетас ТасосБарди Энис  45' 46' (Эмюр Абдулкадир ( 46') Бозок УмутМакси Гомес
Запасные: Хасполат ДогуканДенсвил СтефаноГедикли ЭмреханЭрдоган ЮсуфТепе МухамметMontasser LahtimiСиопис Манолис
12 сентября. Стадион "Yeni Adana Stadyumu".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Адана Демирспор
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окончен Бешикташ 0:1 Истанбул Башакшехир 2.10 3.50 3.40
окончен Адана Демирспор 3:2 Трабзонспор 2.55 3.55 2.65
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Сегодня, 12 Сентября
23:34 · Турция
«Адана Демирспор» без Дзюбы удалось дожать «Трабзонспор» на 90-й минуте
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