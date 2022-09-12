«Адана Демирспор» без Дзюбы удалось дожать «Трабзонспор» на 90-й минуте

В шестом туре Суперлиги «Адана Демирспор» и «Трабзонспор» боролись за шанс оказаться на втором месте в турнирной таблице. Артём Дзюба на поле так и не появился сегодня, наблюдая за ходом игры со скамейки запасных. Его партнеры едва не упустили победу в концовке. У хозяев на 10-й минуте каждого тайма забили Кевин Родригес и Папа Н’Диайе. У соперника с пенальти отличился Тасос Бакасетас и в концовке - Умут Бозок. На в компенсированное время Самет Акайдин забил третий мяч и принес победу хозяевам.

«Адана Демирспор» делит вторую строчку, набрав 13 очков.