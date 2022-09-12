«Адана Демирспор» без Дзюбы удалось дожать «Трабзонспор» на 90-й минуте

В шестом туре Суперлиги «Адана Демирспор» и «Трабзонспор» боролись за шанс оказаться на втором месте в турнирной таблице. Артём Дзюба на поле так и не появился сегодня, наблюдая за ходом игры со скамейки запасных. Его партнеры едва не упустили победу в концовке. У хозяев на 10-й минуте каждого тайма забили Кевин Родригес и Папа Н’Диайе. У соперника с пенальти отличился Тасос Бакасетас и в концовке - Умут Бозок. На в компенсированное время Самет Акайдин забил третий мяч и принес победу хозяевам.
«Адана Демирспор» делит вторую строчку, набрав 13 очков.
Протокол игры
|(1:0) Кевин Родригес10'
|36'Бакасетас Тасос (1:1)
|(2:1) Н'Диайе Папа55'
|84'Бозок Умут (2:2)
|(3:2) Акайдин Самет90'
Озбир Эртач•Свенссон Юнас•Акайдин Самет• 87'Ракицкий Ярослав• 35'Кевин Родригес16' (Дурсун Абдуррахим (16') •Акбаба Эмре81' (Гульбрандсен Фредрик (81') •Стамбули Бенжамен65' (Инлер Гёкхан (65') •Сари Юсуф 62'64' (Акинтола Дэвид (64') •Беланда Юнес•Оньекуру Генри81' (Бьярнасон Биркир (81') •Н'Диайе Папа
Запасные: Гюлер Семих• 3'Чокчалыш Исмаил•Дзюба Артём•Каракуш Ведат•Ассомбалонга Бритт
Чакыр Угурджан•Стрюгер-Ларсен Йенс•Бартра Марк• 45'Уго Витор• 85'Элмалы Эврен Эрен•Гбамен Жан-Филипп 4'46' (Гамшик Марек (46') •Трезеге81' (Юнювар Наджи (81') •Бакасетас Тасос•Барди Энис 45'46' (Эмюр Абдулкадир (46') •Бозок Умут•Макси Гомес
12 сентября. Стадион "Yeni Adana Stadyumu".
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