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Стали известны перспективы возвращения Языджи в РПЛ летом

09 Апреля 2024 • 21:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
13.04 19:30

Турецкий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи не вернётся в РПЛ летом 2024 года. Об этом сообщил официальный представитель футболиста Адем Чебеджи.

«Трансфер Юсуфа в Россию летом невозможен», - цитирует агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение турка с его нынешним клубом истекает 30 июня 2024 года, после чего он станет свободным агентом.

Языджи перешёл в ЦСКА как раз из «Лилля» в 2021 году и успел провести в составе «армейцев» десять матчей в РПЛ и два - в Кубке России, в которых отличился восемь раз. В 2022 году футболист покинул Россию и перебрался на родину - в «Трабзонспор», откуда впоследствии вернулся в «Лилль».

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