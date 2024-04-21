В Турции заявили, что Бурук не променяет «Галатасарай» на «Спартак»

Журналист Мехмет Озджан высказался о возможном назначении главного тренера «Галатасарая» Окана Бурука в московский «Спартак».
«Это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99% Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», - цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».
Ранее в прессе появилась информация, что «Спартак» готов предложить Буруку двухлетнее трудовое соглашение с зарплатой в размере 2,5 миллиона евро.
«Красно-белые» уволили испанца Гильермо Абаскаля 14 апреля. После 23 матчей чемпионата России московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя