«Фенербахче» получил наказание за срыв Суперкубка Турции

Стамбульский «Фенербахче» получил наказание за срыв поединка за Суперкубок Турции против принципиального соперника – «Галатасарая». Об этом рапортует BBC.

Как информирует источник, турецкий гранд наказали денежным штрафом в размере 115 тысяч евро.

Напомним, что «Фенербахче» вышел на матч молодежным составом. После быстрого гола в свои ворота «канарейки» покинули поле. Команде было присуждено техническое поражение.

После 31 тура чемпионата Турции «Фенербахче» набрал 82 балла и занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» находится на первой строчке с 2-очковым отрывом.