Стал известен возможный новый клуб Луческу

Известный румынский тренер Мирча Луческу, ранее поработавший в петербургском «Зените», не планирует завершать карьеру.

Согласно сведениям iAM SPORT, 78-летний наставник готов вернуться в турецкий чемпионат. Луческу провел успешные переговоры с руководством стамбульского «Бешикташа» и договорился о том, что возглавит команду до конца сезона. На посту рулевого Мирча сменит португальца Фернанду Сантуша, которого на днях отправили в отставку.

После 32 туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 48 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Трабзонспора» составляет четыре очка.