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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Стал известен возможный новый клуб Луческу

16 Апреля 2024 • 08:13 Комментировать

Известный румынский тренер Мирча Луческу, ранее поработавший в петербургском «Зените», не планирует завершать карьеру.

Согласно сведениям iAM SPORT, 78-летний наставник готов вернуться в турецкий чемпионат. Луческу провел успешные переговоры с руководством стамбульского «Бешикташа» и договорился о том, что возглавит команду до конца сезона. На посту рулевого Мирча сменит португальца Фернанду Сантуша, которого на днях отправили в отставку.

После 32 туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 48 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Трабзонспора» составляет четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Мирча Луческу
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