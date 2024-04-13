У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич имеет вариант продолжения карьеры в Турции, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По информации журналистов, в услугах хорватского хавбека заинтересован «Эюпспор», который в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге. Сейчас команда уверенно лидирует в первом дивизионе Турции.

Напомним, что срок действующего контракта между Модричем и «Реалом» истекает в конце июня 2024 года. За «королевский» клуб полузащитник выступает с августа 2012 года. Его трансферный ценник – восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Лука провел 25 матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.