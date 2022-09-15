Петржела объяснил, почему Дзюба не будет играть в Турции

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступления Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Я говорил, что он не будет играть в Турции, у него не получится. Там играют быстрые и техничные. То, чего не хватает Дзюбе», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Эксперт не удивился тому моменту, что Дзюба провел крайний матч турецкой команды на скамейке запасных, потому что там болельщики не любят таких игроков, форвард слишком медленный.

«Адана Демирспор» обыграла «Трабзонспор» в игре 6-го тура чемпионата Турции со счетом 3:2. Отметим, что российский нападающий не появился на поле по ходу встречи.