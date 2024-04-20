Торрес может уехать в Саудовскую Аравию

29-летний испанский полузащитник Оливер Торрес, ныне являющийся игроком «Севильи», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Алонсо Риверо.

Согласно данным журналиста, в услугах опытного футболиста заинтересованы клубы из чемпионатов Турции и Саудовской Аравии. Но конкретных предложений по трансферу Торреса еще не поступало в офис «Севильи».

В нынешнем сезоне Оливер провел 34 поединка за андалусийский коллектив во всех турнирах. На счету испанского полузащитника две результативные передачи.