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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Бешикташ» уволил Сантуша спустя всего три месяца после назначения официально

13 Апреля 2024 • 23:52 Комментировать
Бешикташ
1:1
Самсунспор

«Бешикташ» объявил об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера.

Португальский специалист возглавлял коллектив из Стамбула с 7 января текущего года. В пяти последних матчах «Бешикташ» потерпел три поражения и ни разу не выиграл. Финальным для Сантуша во главе команды стал домашний поединок чемпионата Турции против «Самсунспора», завершившийся со счётом 1:1.

После 32-х туров турецкой Суперлиги «Бешикташ» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Трабзонспора», идущего третьим, на четыре балла.

Фернанду Сантуш наиболее известен по работе в сборной Португалии, которую привёл к победе на Евро-2016. С января по сентябрь прошлого года наставник трудился в сборной Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
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