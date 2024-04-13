«Бешикташ» объявил об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера.

Португальский специалист возглавлял коллектив из Стамбула с 7 января текущего года. В пяти последних матчах «Бешикташ» потерпел три поражения и ни разу не выиграл. Финальным для Сантуша во главе команды стал домашний поединок чемпионата Турции против «Самсунспора», завершившийся со счётом 1:1.

После 32-х туров турецкой Суперлиги «Бешикташ» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от «Трабзонспора», идущего третьим, на четыре балла.

Фернанду Сантуш наиболее известен по работе в сборной Португалии, которую привёл к победе на Евро-2016. С января по сентябрь прошлого года наставник трудился в сборной Польши.