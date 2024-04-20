Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Галатасарай» нацелился на игрока «Ливерпуля»

20 Апреля 2024 • 17:14 Комментировать

В летнее трансферное окно «Галатасарай» хочет подписать полузащитника Райана Гравенберха из «Ливерпуля». Об этом стало известно Fotomac.

Отмечается, что «Ливерпуль» хотел бы расстаться с Гравенберхом, в то время как сам футболист пока не думает об уходе в другую команду.

В «Ливерпуль» 21-летний Райан Гравенберх перебрался в прошлом году из «Баварии». Впрочем, нидерландский футболист до сих пор не смог как следует заиграть в английском топ-клубе.

Стоит добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гравенберха в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Ливерпуль Райан Гравенберх трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
78 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Брентфорд Брентфорд
0
4
3.05 3.55 2.18
Видео
78 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
1
4
2.60 3.40 2.60
Видео
20.04.24 в 21:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
7.20 4.40 1.42
Видео
21.04.24 в 15:30
Эвертон Эвертон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.87 3.45 4.10
Видео
21.04.24 в 17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вест Хэм Вест Хэм
2.42 3.45 2.75
Видео
21.04.24 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
1.69 3.80 4.60
Видео
21.04.24 в 18:30
Фулхэм Фулхэм
Ливерпуль Ливерпуль
5.60 4.10 1.54
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нацелился на игрока «Ливерпуля»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Модрич дал оценку АПЛ
15:29 · Англия. Премьер-лига
Кантона – на втором месте: Назван лучший француз в истории АПЛ
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может болеть за «Боруссию» в матчах с «ПСЖ» - известна причина
13:00 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о Роналду и Месси
12:44 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» обсуждают кандидатуру экс-тренера «Спартака»
09:00 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал команду, играющую на грани совершенства
08:21 · Англия. Премьер-лига
Матсен сделал выбор между «Челси» и «Боруссией»
07:58 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля» в оставшихся матчах АПЛ
07:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсенал» может превратиться в «Тоттенхэм» Почеттино»
04:43 · Англия. Кубок Англии
Почеттино: «Челси» не должен рассчитывать на усталость «Манчестер Сити»
04:24 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Манчестер Сити» купил меня не для того, чтобы я был Холанном»
03:20 · Англия. Премьер-лига
Беллингем возглавляет список претендентов на «Золотой мяч», Месси – шестой 3
02:41 · Англия. Премьер-лига
Палмер возглавил рейтинг лучших новичков клубов Премьер-лиги, Райс – третий
02:18 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный дорогостоящий новичок «Ливерпуля» в случае назначения Аморима слухи
Все новости
Рекомендуем