«Галатасарай» нацелился на игрока «Ливерпуля»

В летнее трансферное окно «Галатасарай» хочет подписать полузащитника Райана Гравенберха из «Ливерпуля». Об этом стало известно Fotomac.

Отмечается, что «Ливерпуль» хотел бы расстаться с Гравенберхом, в то время как сам футболист пока не думает об уходе в другую команду.

В «Ливерпуль» 21-летний Райан Гравенберх перебрался в прошлом году из «Баварии». Впрочем, нидерландский футболист до сих пор не смог как следует заиграть в английском топ-клубе.

Стоит добавить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гравенберха в 35 миллионов евро.