«Бешикташ» хочет арендовать нападающего «Байера» Шика

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям журналиста Саши Тавольери, турецкий клуб постарается арендовать чешского футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что представители «Бешикташа» уже успели связаться с «Байером» для обсуждения возможной сделки.

В текущем сезоне 28-летний Шик провёл за «Байер» 22 матча, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чехии в 22 миллиона евро.

Отметим, что после 28 туров Бундеслиги «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на 16 очков. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.