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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бешикташ» хочет арендовать нападающего «Байера» Шика

11 Апреля 2024 • 11:42 Комментировать
Бешикташ
...
Самсунспор
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13.04 19:00

Нападающий «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям журналиста Саши Тавольери, турецкий клуб постарается арендовать чешского футболиста в летнее трансферное окно. Отмечается, что представители «Бешикташа» уже успели связаться с «Байером» для обсуждения возможной сделки.

В текущем сезоне 28-летний Шик провёл за «Байер» 22 матча, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чехии в 22 миллиона евро.

Отметим, что после 28 туров Бундеслиги «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Баварию» на 16 очков. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.

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