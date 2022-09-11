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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кабзе: «Дзюба, конечно, крут, но не настолько, чтобы вытеснить Балотелли»

 
11 Сентября 2022 • 13:34 Комментировать (1)
Адана Демирспор
...
Трабзонспор
1 2.30 X 3.60 2 2.90
12.09 21:30

Бывший атакующий полузащитник «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе уверен, что Марио Балотелли покинул «Адана Демирспор» не из-за появления в команде другого форварда, Артёма Дзюбы.

- Балотелли намного более крутой игрок, чем Дзюба. Дзюба, конечно, крут, но не настолько, чтобы вытеснить Балотелли, - приводит слова Кабзе «Спорт-Экспресс».

Итальянец, по словам Хасана Кабзе, ушел из-за проблем с тренером. У Артёма Дзюбы, по мнению экс-игрока «Рубина», мало шансов выиграть спор бомбардиров Суперлиги из-за обилия сильных конкурентов вроде Мауро Икарди. Тем не менее, Дзюба может забить очень много голов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Артём Дзюба Хасан Кабзе Адана Демирспор
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АДАНА ДЕМИРСПОР ТРАБЗОНСПОР
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Комментарии (1)
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wild cat
11 Сентября 2022 в 14:00
ай..леф ужо ни тот...))
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11.09  17:00 Сивасспор ... Истанбулспор 1.75 3.80 4.50
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