Кабзе: «Дзюба, конечно, крут, но не настолько, чтобы вытеснить Балотелли»

Бывший атакующий полузащитник «Рубина» и сборной Турции Хасан Кабзе уверен, что Марио Балотелли покинул «Адана Демирспор» не из-за появления в команде другого форварда, Артёма Дзюбы.

- Балотелли намного более крутой игрок, чем Дзюба. Дзюба, конечно, крут, но не настолько, чтобы вытеснить Балотелли, - приводит слова Кабзе «Спорт-Экспресс».

Итальянец, по словам Хасана Кабзе, ушел из-за проблем с тренером. У Артёма Дзюбы, по мнению экс-игрока «Рубина», мало шансов выиграть спор бомбардиров Суперлиги из-за обилия сильных конкурентов вроде Мауро Икарди. Тем не менее, Дзюба может забить очень много голов.