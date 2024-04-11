«Фенербахче» лишился левого защитника

«Фенербахче» потерял на неопределённое время своего левого защитника Джейдена Остерволде в концовке первого тайма матча против «Олимпиакоса». Команды встречаются в рамках первой очной встречи четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.

После одного из эпизодов игрок линии обороны лёг на газон и не смог больше продолжить игру. В итоге его увезли с поля на электрокаре.

Напомним, что к перерыву «Олимпиакос» уверенно ведёт в матче против гостей из соседней Турции – 2:0. Оба гола организовал Костас Фортунис.

Текстовую трансляцию поединка греческой и турецкой топ-команд ведёт наш портал.