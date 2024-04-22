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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» отстал от «Галатасарая» на четыре очка

22 Апреля 2024 • 22:34 Комментировать
Сивасспор
2:2
Фенербахче

Вечером понедельника в чемпионате Турции случилось одно из событий, которое может сильно повлиять на исход чемпионской гонки. Стамбульский «Фенербахче» не смог победить в гостях «Сивасспор» из центральной Турции (2:2).

Таким образом, по итогу 33 матчей чемпионата Турции «Фенер» отстал от «Галатасарая» уже на четыре балла. На данный момент у «львов» 90 баллов, а у «канареек» - 86. Ранее отставание было вполне отыгрываемым и составляло лишь два очка тем более, что впереди у команд ещё очное дерби.

До конца первенства, которое состоит из 38 туров – всего пять туров. Дерби Стамбула между «Галатой» и «Фенером» намечено на 37 тур.

Протокол игры  
Сивасспор2:2Фенербахче
  45'Фред Сантос (0:1)
(1:1) Койта Бенгали-Фоде57'  
  80'Кавечи Ирфан (1:2)
(2:2) Манай Рей90'  
Вурал Али ШашалПуггурас АхиллеасАппиндангойе АаронКамара СамбаПалули Мурат 85' (Окумуш Аладдин ( 85') Чифтчи Угюр  63'Койта Бенгали-Фоде  88' 89' (Квет Роман ( 89') Акдаг Ибрахим  90' 73' (Нжи Клинтон Муа ( 73') Элмаз Бартуг 89' (Башсан Эмрах ( 89') Мениг Квинси 73' (Цакташ Мийо ( 73') Манай Рей  90'
Запасные: Николич ДжорджеОсманпаша ДжанерКападжак БуракМехмет АлбайракЭрдал Зия
Ливакович ДоминикОсайи-Самуэль Брайт 64' (Мюлдюр Мерт ( 64') Бекао РодригоДжику АлександерКадыоглу ФердиЮксек Исмаил  35'Фред СантосКавечи Ирфан 90' (Кинг Джошуа ( 90') Шиманьски Себастьян 71' (Бачуайи Миши ( 71') Тадич Душан 64' (Юндер Дженгиз ( 64') Джеко Эдин 71' (Дурсун Сердар ( 71')
Запасные: Эгрибайят Ирфан ДжанЯндаш Мерт ХаканКрунич РадеКараязи ЭфеканСёюнджю Чаглар
22 апреля. Стадион "Новый стадион 4 сентября".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фенербахче

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