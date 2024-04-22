«Фенербахче» отстал от «Галатасарая» на четыре очка

Вечером понедельника в чемпионате Турции случилось одно из событий, которое может сильно повлиять на исход чемпионской гонки. Стамбульский «Фенербахче» не смог победить в гостях «Сивасспор» из центральной Турции (2:2).
Таким образом, по итогу 33 матчей чемпионата Турции «Фенер» отстал от «Галатасарая» уже на четыре балла. На данный момент у «львов» 90 баллов, а у «канареек» - 86. Ранее отставание было вполне отыгрываемым и составляло лишь два очка тем более, что впереди у команд ещё очное дерби.
До конца первенства, которое состоит из 38 туров – всего пять туров. Дерби Стамбула между «Галатой» и «Фенером» намечено на 37 тур.
Протокол игры
|45'Фред Сантос (0:1)
|(1:1) Койта Бенгали-Фоде57'
|80'Кавечи Ирфан (1:2)
|(2:2) Манай Рей90'
Вурал Али Шашал•Пуггурас Ахиллеас•Аппиндангойе Аарон•Камара Самба•Палули Мурат85' (Окумуш Аладдин (85') •Чифтчи Угюр• 63'Койта Бенгали-Фоде 88'89' (Квет Роман (89') •Акдаг Ибрахим 90'73' (Нжи Клинтон Муа (73') •Элмаз Бартуг89' (Башсан Эмрах (89') •Мениг Квинси73' (Цакташ Мийо (73') •Манай Рей 90'
Ливакович Доминик•Осайи-Самуэль Брайт64' (Мюлдюр Мерт (64') •Бекао Родриго•Джику Александер•Кадыоглу Ферди•Юксек Исмаил• 35'Фред Сантос•Кавечи Ирфан90' (Кинг Джошуа (90') •Шиманьски Себастьян71' (Бачуайи Миши (71') •Тадич Душан64' (Юндер Дженгиз (64') •Джеко Эдин71' (Дурсун Сердар (71')
22 апреля. Стадион "Новый стадион 4 сентября".
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