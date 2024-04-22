«Фенербахче» отстал от «Галатасарая» на четыре очка

Вечером понедельника в чемпионате Турции случилось одно из событий, которое может сильно повлиять на исход чемпионской гонки. Стамбульский «Фенербахче» не смог победить в гостях «Сивасспор» из центральной Турции (2:2).

Таким образом, по итогу 33 матчей чемпионата Турции «Фенер» отстал от «Галатасарая» уже на четыре балла. На данный момент у «львов» 90 баллов, а у «канареек» - 86. Ранее отставание было вполне отыгрываемым и составляло лишь два очка тем более, что впереди у команд ещё очное дерби.

До конца первенства, которое состоит из 38 туров – всего пять туров. Дерби Стамбула между «Галатой» и «Фенером» намечено на 37 тур.