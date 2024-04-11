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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

У Шиманьски вновь ассист, до прошлого матча поляк не отмечался в 14 играх кряду

11 Апреля 2024 • 21:33 Комментировать
Олимпиакос
3:2
Фенербахче
окончен

Себастиан Шиманьски отличился ассистом во втором матче «Фенербахче» подряд. Экс-динамовец выкатил мяч под удар Ирфану Джану Кахвечи, который забил второй гол «Фенера» в ворота «Олимпиакоса» и сделал счёт 2:3. Играют команды в Греции в рамках первого матча четвертьфинала Лиги конференций.

Также Шиманьски отличился ассистом в прошлом матче «Фенербахче», но в рамках чемпионата Турции против «Адана Демирспор» (4:2). До игры с клубом из Аданы Шиманьски не мог отличиться голевым действием в 14 матчах за «Фенербахче» подряд с января.

Текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» - «Фенербахче» проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Себастиан Шиманьски

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