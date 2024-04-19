«Арсенал» нашёл нового защитника и готовит предложение

Защитник стамбульского «Фенербахче» Ферди Кардиоглу может перебраться из Турции на туманный Альбион. Как информирует The Telegraph, в подписании футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».

Скауты «канониров» просматривали игрока во время матча Лиги конференций между «Фенербахче» и «Олимпиакосом». Ожидается, что в скором времени английский клуб сделает предложение по трансферу защитника.

Напомним, что «Арсенал» на этой неделе вылетел из Лиги чемпионов, уступив мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей со счетом 2:3. В Премьер-лиге команда Микеля Артеты занимает второе место.