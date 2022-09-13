Монтелла: «Дзюба с нетерпением ждёт свой шанс»

Наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла пообщался с представителями СМИ после победы над «Трабзонспором» (3:2) в рамках шестого тура турецкой Суперлиги.

«Я нереально доволен, мои игроки показали свой дух и сражались до последней секунды матча. Они сделали меня очень счастливым. Я был по-настоящему удивлен.

Дзюба? Он с нетерпением ждет свой шанс», - передает слова итальянского специалиста Haberads.

По итогам шести туров чемпионата Турции подопечные Монтеллы занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «Адана Демирспор» встретится с «Антальяспором».