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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Монтелла: «Дзюба с нетерпением ждёт свой шанс»

 
13 Сентября 2022 • 06:31 Комментировать
Адана Демирспор
3:2
Трабзонспор
окончен

Наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла пообщался с представителями СМИ после победы над «Трабзонспором» (3:2) в рамках шестого тура турецкой Суперлиги.

«Я нереально доволен, мои игроки показали свой дух и сражались до последней секунды матча. Они сделали меня очень счастливым. Я был по-настоящему удивлен.

Дзюба? Он с нетерпением ждет свой шанс», - передает слова итальянского специалиста Haberads.

По итогам шести туров чемпионата Турции подопечные Монтеллы занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре «Адана Демирспор» встретится с «Антальяспором».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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