Экс-игрок «Рубина» Кабзе: Дзюба является очень сильным футболистом

Бывший полузащитник «Рубина» Хасан Кабзе высказался о форварде турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

«Это очень сильный игрок. Я следил за ним еще когда он играл за «Зенит». Он очень хороший нападающий. Если Дзюба адаптируется к турецкому чемпионату, он сможет преуспеть», — передает слова Кабзе «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что у Дзюбы хорошая физическая форма, он является сильным нападающим.

Напомним, 34-летний российский форвард перешел в турецкую команду в августе этого года. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом.