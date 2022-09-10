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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Рубина» Кабзе: Дзюба является очень сильным футболистом

 
10 Сентября 2022 • 20:26 Комментировать
Адана Демирспор
...
Трабзонспор
1 2.30 X 3.60 2 2.90
12.09 21:30

Бывший полузащитник «Рубина» Хасан Кабзе высказался о форварде турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

«Это очень сильный игрок. Я следил за ним еще когда он играл за «Зенит». Он очень хороший нападающий. Если Дзюба адаптируется к турецкому чемпионату, он сможет преуспеть», — передает слова Кабзе «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что у Дзюбы хорошая физическая форма, он является сильным нападающим.  

Напомним, 34-летний российский форвард перешел в турецкую команду в августе этого года. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Хасан Кабзе Адана Демирспор
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