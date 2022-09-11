Мейра отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о переходе Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Я не знаю, почему он решил туда перейти, ведь он играл за лучший клуб России. Я думаю, что Дзюба — фантастический игрок, заслужил быть счастливым футболистом», — приводит слова Мейры ТАСС.

Экс-игрок считает, что самое главное, чтобы Дзюбе удалось попасть в состав сборной России, он хочет этого.

В текущем сезоне 34-летний российский форвард принял участие в трех матчах чемпионата Турции, в которых отметился одним забитым мячом.

«Адана Демирспор» в матче 6-го тура Суперлиги сыграет с «Трабзонспором» 12 сентября в 21:00 по мск.