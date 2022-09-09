Бывший фотограф ЦСКА: «Когда пришёл Языджи, я ощутил себя его подмастерьем, будто он платит мне зарплату»

Бывший фотограф ЦСКА Денис Тырин рассказал, что экс-полузащитник «армейцев» Юсуф Языджи требовал от него фотографий после каждой тренировки.

«Когда пришёл Языджи, я ощутил себя его подмастерьем. Будто он платит мне зарплату как личному фотографу. После каждой тренировки Юсуф ждал фото: без сжатия, побыстрее, на электронную почту. Приходилось торговаться — сколько времени могу уделять султану Языджи», — приводит слова фотографа Sport24.

Напомним, 25-летний Языджи перешёл в ЦСКА в январе нынешнего года из французского «Лилля» на правах аренды, но уже летом покинул клуб. Всего в составе «армейцев» турецкий футболист провёл 12 матчей, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

В настоящий момент Языджи выступает за «Трабзонспор».