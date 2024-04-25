«Галатасарай» хочет подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф стал главной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на A Spor.

По данным источника, стамбульский клуб полон решимости подписать 29-летнего Линделофа ближайшим летом.

Ранее в прессе появлялась информация о готовности «Манчестер Юнайтед» продать Линделофа. Действующий контракт шведа на «Олд Траффорд» рассчитан до середины 2025 года.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Линделофа в 15 миллионов евро.

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