«Галатасарай» подразнил «Фенербахче», выпустив футболки

«Фенербахче» выразил протест в матче Суперкубка Турции против «Галатасарая». На поле вышел молодёжный состав, который пропустил гол на первой же минуте. Сразу после этого футболисты «Фенербахче» покинули футбольное поле.

«Галатасарай», который выиграл суперкубок страны без борьбы, решил подразнить своего принципиального соперника. Клуб выпустил памятные футболки с надписью «Одна минута с тобой».

Ранее «Фенербахче» сделал заявление после срыва матча.

Напомним, что «Фенербахче» рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны после того, как на футболистов недавно напали фанаты «Трабзонспора».