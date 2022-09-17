Новичок «Торпедо» Шапич: У нас отличная команда, мы можем остаться в РПЛ

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ. Автором единственного гола в игре стал именно 25-летний серб.

«Очень классно забить победный гол в таком важном матче. Мы надеемся, что сможем остаться в РПЛ. У нас отличная команда, мы можем этого добиться», — передает слова Шапича «Чемпионат».

Футболист заявил, что это была очень важная победа для команды, хорошие эмоции после игры.

Шапич пополнил состав «Торпедо» 8 сентября. Он уже принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

В 10-м туре «автозаводцы» сыграют с «Факелом», встреча пройдет 2 октября.