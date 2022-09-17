Гаджиев оценил расклад сил в дерби «Торпедо» - ЦСКА

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о дерби «Торпедо» - ЦСКА в десятом туре Премьер-лиги.

«С ЦСКА играть непросто, у Федотова собралась хорошая команда. «Красно-синие» сбалансированы и хорошо готовы. «Торпедо» же по потенциалу и возможностям слабее», - приводит слова тренера Betonmobile.ru.

Поединок между «автозаводцами» и «армейцами» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени.

Перед этой игрой ЦСКА занимает второе место в таблице, а «Торпедо» располагается на последней строчке.