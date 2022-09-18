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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов признался, что доволен своей нынешней ролью в «Торпедо»

 
18 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, а также поделился мнением о своей роли в команде.

Футболист признался, что ему нравится подключаться к атакам своей команды.  

«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра.

Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов перешёл в «Торпедо» из «Спартака» минувшим летом. Всего в составе «автозаводцев» 29-летний россиянин провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После победы над ЦСКА «Торпедо» сравнялось по очкам с «Уралом», с которым теперь делит 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов
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