Кутепов признался, что доволен своей нынешней ролью в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ, а также поделился мнением о своей роли в команде.

Футболист признался, что ему нравится подключаться к атакам своей команды.

«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра.

Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов перешёл в «Торпедо» из «Спартака» минувшим летом. Всего в составе «автозаводцев» 29-летний россиянин провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После победы над ЦСКА «Торпедо» сравнялось по очкам с «Уралом», с которым теперь делит 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.