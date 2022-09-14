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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адамов не ожидал ухода Федотова в ЦСКА

 
14 Сентября 2022 • 09:27 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал об уходе экс-главного тренера команды Владимира Федотова минувшим летом в ЦСКА.

Адамов признался, что для него уход специалиста стал очень неожиданным, так как в прошлом сезоне он привёл сочинскую команду к серебряным медалям чемпионата России. Напомним, Федотов возглавил «армейцев» 15 июня нынешнего года, сменив на этом посту Алексея Березуцкого.

«Я думал, что после прошлогоднего результата он останется. Но случилось так, как случилось. Это его выбор, таков футбол», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

По мнению футболиста, на решение Федотова оказал статус ЦСКА, который является большим клубом по российским меркам.

В текущем сезоне РПЛ «армейцы» под руководством Федотова провели девять матчей, в которых одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Сочи Денис Адамов
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