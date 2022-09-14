Стало известно, почему ЦСКА не сыграет с 2DROTS

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поделился информацией о том, почему товарищеская игра против 2DROTS не состоится.

«Нам была удобна только одна дата, 22 числа (сентября). По дате не стыковались. Нам было удобно только 22 числа. 2Drots не подходила эта дата», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Представитель «армейцев» заявил, что 28 сентября у команды уже официальный матч, если провести игру 23 числа, то возникнут проблемы в недельном тренировочном цикле.

В данный момент ЦСКА проводит встречу второго тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала», за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.Ru.