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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, почему ЦСКА не сыграет с 2DROTS

 
14 Сентября 2022 • 17:42 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поделился информацией о том, почему товарищеская игра против 2DROTS не состоится.

«Нам была удобна только одна дата, 22 числа (сентября). По дате не стыковались. Нам было удобно только 22 числа. 2Drots не подходила эта дата», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

Представитель «армейцев» заявил, что 28 сентября у команды уже официальный матч, если провести игру 23 числа, то возникнут проблемы в недельном тренировочном цикле.

В данный момент ЦСКА проводит встречу второго тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала», за прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Брейдо 2DROTS
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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