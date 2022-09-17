Самсонов: «Надо работать и всё наладится»

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Защитник автозаводцев Артём Самсонов прокомментировал итоги матча. Он воодушевлен результатом и считает, что его команда еще может спасти свое место в высшей лиге российского чемпионата.

- Как я могу перестать верить в свою команду? Никаких сомнений не было. Надо работать, поверить в себя — и все наладится, - цитирует слова футболиста издание Sport24.

В следующем, одиннадцатом туре РПЛ «Торпедо» сыграет в гостях с «Химками».