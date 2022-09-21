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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рязанцев - об уходе Бородюка: «Сейчас «Торпедо» становится лучше»

 
21 Сентября 2022 • 08:39 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Хавбек столичного «Торпедо» Александр Рязанцев высказался об увольнении Александра Бородюка с поста главного тренера команды. Об отставке специалиста было объявлено 18 августа.

«Отставка была неожиданной. Пришли новые руководители и решили что-то поменять. Думаю, сейчас команда становится лучше», - приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

В последнем поединке чемпионата России «автозаводцы» на своем домашнем стадионе принимали ЦСКА. «Торпедо» неожиданно победило одного из лидеров Премьер-лиги со счетом 1:0.

После десяти туров команда набрала четыре балла и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Александр Рязанцев
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