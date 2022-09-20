Лебеденко: «Торпедо» сделает всё, чтобы остаться в РПЛ»

Форвард столичного «Торпедо» Игорь Лебеденко в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» высказался о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Есть команды, которые нам по силам. Последний матч показал, что можно играть с любой командой. Все в наших руках. Мы сделаем все, чтобы остаться в РПЛ», - сказал 39-летний игрок.

В текущем сезоне Лебеденко сыграл девять матчей в Премьер-лиге, не отметившись голевыми действиями.

После десяти туров «автозаводцы» с четырьмя очками замыкают турнирную таблицу. В последнем поединке «Торпедо» переиграло ЦСКА со счетом 1:0.