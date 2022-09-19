Агент Щенникова рассказал о новом контракте с ЦСКА

Сергей Пушкин, представитель футболиста столичного ЦСКА Георгия Щенникова, отреагировал на новость о нежелании руководства «армейцев» продлевать контракт с игроком.

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта с Щенникова пока что не ведем. У Георгия контракт с клубом до 30 июля 2023 года», – заявил агент левого защитника в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги бывший игрок сборной России ни разу не появлялся на поле. Щенников является воспитанником ЦСКА, в составе которого выигрывал три золотые медали чемпионата. В футболке «армейцев» Георгий дебютировал в 2009 году.