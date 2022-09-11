Медина — о перебитом пенальти в игре с «Краснодаром»: «Думаю, Гайич немного расстроился»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал эпизод с третьим пенальти, назначенным в ворота «Краснодара» (4:1) в матче 9-го тура РПЛ. Напомним, судья заставил «армейцев» перебить 11-метровый удар.

«В моменте с моим пенальти Гайич раньше времени вбежал в штрафную, поэтому судья решил перебить удар. Думаю, Милан немного расстроился из-за этого (смеётся)», — приводит слова Медины «Чемпионат».

После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА расположился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ с 20 набранными очками в своём активе. Следующий матч «армейцы» проведут 17 сентября против «Торпедо», начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.