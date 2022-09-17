Зделар: «Сложно проигрывать подобным образом»

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал итоги матча. Он считает, что его команде банально не повезло.

- Один удар, и они забили. Мы начали атаковать, но, к сожалению, не забили. Грустно, ведь мы набрали хороший ход. Это очень сложно - проигрывать таким образом. Нам надо поднять голову и продолжать усердно работать, - цитирует Зделара «РИА Новости».

В следующем, одиннадцатом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками».