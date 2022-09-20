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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал о новом стадионе «Торпедо»

 
20 Сентября 2022 • 11:14 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус выразил своё мнение относительно строительства новой арены «автозаводцев».

«Большинство из нас будет присутствовать на дне открытия, на первом матче. Не знаем, какой будет соперник, но знаем, что это будет на этом самом месте. Построить стадион сегодня — большая гордость и редкость», – рассказал Геркус о новой арене «Торпедо» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также президент клуба заявил, что место, на котором будет находится стадион, является особенным для него.

Напомним, что стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей и располагаться на месте бывшего стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Нынешний сезон Российской премьер-лиги «автозаводцы» проводят на «Лужниках», а первые игры розыгрыша выступали на «Арене Химки».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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