Караев: «Лужники» — это второй дом для «Торпедо»

Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался в перерыве матча с ЦСКА об игре своей команды в первом тайме.

«Сейчас немного отдохнем, послушаем установку тренера. Рано что‑то говорить, еще 45 минут, будем разбирать с тренерами», — заявил Караев в эфире телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».

Футболист отметил, что команда успела адаптироваться к «Лужникам», ведь это второй дом для «автозаводцев».

«Торпедо» на данный момент принимает ЦСКА в рамках матча 10-го тура Российской премьер-лиги, встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.