ЦСКА мог подписать Чернова зимой

В январе ЦСКА проявлял интерес к защитнику «Крыльев Советов» Никите Чернову, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба планировало заключить контракт с 26-летним футболистом, однако в итоге отказалось от этого решения, и игрок перешёл в «Спартак», подписав с «красно-белыми» четырёхлетнее соглашение.

Напомним, что Чернов является воспитанником «армейского» клуба, за основную команду которого провёл 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями. В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» 12 игр, в которых также не смог отличиться.