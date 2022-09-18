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Игрок ЦСКА Гайич: «Малком и Камано сделали безумный скачок в карьере»

 
18 Сентября 2022 • 06:23 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Защитник столичного ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об игре своих экс-одноклубников по «Бордо» - бразильца Малкома и гвинейца Франсуа Камано.

«Малком и Камано отличные игроки атаки. Сейчас это не те футболисты, с которыми я играл во Франции. Каждый из них сделал безумный скачок в карьере», - передает слова Гайича Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Малком выступает за петербургский «Зенит», а Камано принадлежит московскому «Локомотиву».

В субботу, 17 сентября, ЦСКА потерпел сенсационное поражение в дерби от «Торпедо» со счетом 0:1. Из-за этой неудачи «армейцы» опустились на третье место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Франсуа Камано Милан Гайич Малком Филипе
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