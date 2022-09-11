Стало известно, что сказал Федотов в раздевалке ЦСКА после победы над «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео из раздевалки команды после победы в матче 9-го тура РПЛ над «Краснодаром» (4:1), на котором наставник «армейцев» Владимир Федотов поздравил своих подопечных с победой.

«Достойная победа и достойная игра в честь шестилетия стадиона. Хорошая самоотдача, мастерство — всё здесь было. И классная, красивая победа! Супер! Я вас поздравляю, молодцы!» — сказал Федотов.

После девяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ ЦСКА набрал 20 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. Свой следующий матч подопечные Федотова проведут 17 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.