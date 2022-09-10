Рамирес — о судействе в матче ЦСКА – «Краснодар»: Мы пытаемся играть в футбол, вот и всё

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался после поражения от ЦСКА (1:4) в рамках 9-го тура РПЛ.

«Это футбол. Я не хочу обращать внимание на судейство, пенальти. Мы пытаемся играть в футбол, вот и все», — передает слова Рамиреса «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что расстроен, но ничего не поделаешь, никто не любит получать пенальти в свои ворота.

ЦСКА разгромил «Краснодар» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата России, автором единственного гола «быков» стал Рамирес. Отметим, что московский клуб забил три мяча с пенальти.

«Армейцы» догнали лидирующий в турнирной таблице «Зенит», набрав 20 очков, но у санкт-петербургского клуба есть игра в запасе.