Представитель пресс-службы португальского «Шавиша» в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный трансфер полузащитника Жоау Баши в «Краснодар».

«Правда ли, что Баши в ближайшее время перейдет в «Краснодар»? На данный момент я не могу подтвердить, что переговоры в завершающей стадии. Сегодня у нас важная игра, возможно, после неё я смогу вам что-то сказать, но на данный момент информации о том, что сделка завершена у меня нет. Футболисты готовятся к игре и не отвлекаются на что-то ещё», – заявили в пресс службе «Шавиша».

В новом сезоне Баши отметился одним голом и ассистом за «Шавиш» в чемпионате Португалии.