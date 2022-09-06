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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Йовелич сильнее всех нападающих ЦСКА»

 
06 Сентября 2022 • 13:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Огнен Короман, агент нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Напомним, ранее Короман предлагал услуги Йовелича ЦСКА. Также интерес к 23-летнему форварду проявлял «Сочи». По мнению агента, по уровню мастерства серб превосходит нынешних нападающих «армейцев» — Антона Заболотного, Фёдора Чалова и Адольфо Гайча.

«Йовелич сейчас стоит дорого — таких денег сейчас нет. И технически трансфер между российским и американским клубом сейчас оформить тяжело. К тому же, до конца трансферного окна осталось мало дней — всё равно бы не успели», — приводит слова Коромана Metaratings.

Также агент отметил, что российские клубы могут вернуться к вопросу приглашения Йовелича зимой.

В нынешнем году нападающий провёл в МЛС 26 матчей, забив в них 10 голов и отдав три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает серба в 4 миллиона евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лос-Анджелес Гэлакси Антон Заболотный Сочи Фёдор Чалов Адольфо Гайч Деян Йовелич
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