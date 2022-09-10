Ахметов оценил работу Федотова в ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Конечно, ЦСКА сильно изменился. Новый тренер, свое виденье. Команда знает, что хочет. Хорошая команда, достойно идут», — передает слова Ахметова «Чемпионат».

Футболист заявил, что здесь удивляться нечему, потому что Федотов и раньше показывал хороший футбол, а в ЦСКА есть классные игроки.

«Армейцы» с крупным счетом обыграли «Краснодар» (4:1) в рамках 9-го тура чемпионата России. Благодаря этому результату ЦСКА догнал по очкам «Зенит», который лидирует в турнирной таблице РПЛ.