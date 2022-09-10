Чалов: «Могли забить ещё больше»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Автор одного из голов, нападающий московского клуба Фёдор Чалов, прокомментировал успех клуба. Он считает, что ЦСКА мог бы выиграть еще крупнее.

- Могли еще больше забивать, в начале были моментики, надо было их реализовывать. Сегодня сыграли хорошо, я поздравляю команду. Мы отдали им мяч и ловили их на контратаках, - заявил Чалов в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».