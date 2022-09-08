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Кевин Ленини стал новичком «Краснодаром»

 
08 Сентября 2022 • 16:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

«Краснодар» продолжает подписывать новых игроков. Очередным новичком «быков» стал Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина, опорный полузащитник из Кабо-Верде. 25-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» на следующие три сезона и взял себе 16-й номер. Добавим, что ранее из «Шавеша» был выписан еще один игрок середины поля, Жоау Баши.

Кевин Ленини или Кевин Пина до сих пор играл только в португальских футбольных клубах - «Оливейренсе», «Анадии», «Сертаненсе». Также в его активе есть два матча в составе сборной Кабо-Верде, он начал там выступать в текущем году.

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Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Кевин Ленини
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