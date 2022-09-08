Кевин Ленини стал новичком «Краснодаром»

«Краснодар» продолжает подписывать новых игроков. Очередным новичком «быков» стал Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина, опорный полузащитник из Кабо-Верде. 25-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» на следующие три сезона и взял себе 16-й номер. Добавим, что ранее из «Шавеша» был выписан еще один игрок середины поля, Жоау Баши.

Кевин Ленини или Кевин Пина до сих пор играл только в португальских футбольных клубах - «Оливейренсе», «Анадии», «Сертаненсе». Также в его активе есть два матча в составе сборной Кабо-Верде, он начал там выступать в текущем году.