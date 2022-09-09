Бывший фотограф ЦСКА рассказал о том, что Влашич был недоволен тем, как игроки выкладывались на тренировках

Экс-фотограф московского ЦСКА Денис Тырин рассказал об одной из своих бесед с бывшим футболистом «армейцев» Николой Влашичем. Напомним, что год назад хорват был продан в «Вест Хэм», а теперь выступает на правах аренды за «Торино».

«Мне Влашич рассказывал, кто и почему в команде сделал что-то не так. Признавался: «Меня бесит, что люди не могут выкладываться так, как могут», – цитирует Тырина Sport 24.

Никола Влашич в этом сезоне уже успел отметиться тремя голами в итальянской Серии А. За московский ЦСКА футболист отыграл 4 сезона, где записал на свой актив 28 голов в Российской премьер-лиге.