Отец Гайча: «Адольфо остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе»

Нападающий Адольфо Гайч намерен бороться за место в составе московского ЦСКА. Об этом рассказал отец аргентинского футболиста Гильермо Гайч во время общения с журналистом «Чемпионата».

«Сын остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе. Он говорит, что уже хорошо адаптирован к российскому чемпионату. Ему здесь хорошо», - сказал Гильермо.

В матче девятого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Гайч отметился забитым мячом в концовке встречи.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Адольфо принял участие в четырех поединках.